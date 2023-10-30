Археологи обнаружили редкую «овечью карету» у мавзолея первого императора Китая

Археологи во время раскопок у стен мавзолея Цинь Шихуана, первого китайского императора, нашли редкие реликвии. Об этом сообщает Arkeonews.





Раскопки позволили обнаружить повозку с шестью овцами и четырехколесную деревянную колесницу. Находки раскопали в Сиане, на северо-западе Китая рядом с мавзолеем первого императора времен правления династии Цинь (221-206 годы до н. э.). Здесь же расположена знаменитая терракотовая армия.





Археологи уделили особое внимание хорошо сохранившейся деревянной колеснице с богато украшенным прямоугольным зонтиком. Она уже признана древнейшей в своем роде.





Другой редкостью стала повозка, которую тянули шесть овец. Ее нашли в погребальной яме, где в ряд перед «каретой» выстроились шесть овечьих скелетов. Ученые определили назначение конструкции. На ней император Сыма Ян, основатель династии Западная Цзинь (265-316 годы) совершал вечерний объезд дворцового комплекса, в котором проживал. Легенда гласит, что спальню он выбрал тогда, когда перед одним из помещений остановились овцы. Повозке приписывался поиск удачи, уточнили авторы портала.









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