Анимационная студия «Мельница» экранизирует книгу «Дни Савелия»

Анимационная студия «Мельница» займется экранизацией книги Григория Служителя «Дни Савелия». Об этом рассказал продюсер Сергей Сельянов.





Мультипликационная экранизация будет называться «Кот Савелий». Сергей Сельянов признался, что считает книгу Служителя одной из лучших, появившихся в последние годы в литературном пространстве. Продюсер дал такой комментарий на очной защите авторских анимационных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.





Сельянов уточнил, что картина расскажет драматичную историю, центром которой стал кот Савелий и его судьба. Действие мультфильма разворачивается в Москве. Город должен стать таким же героем, как люди и животные.





Продюсер добавил, что картина будет показана не только в кинотеатрах, но и на онлайн-платформах. Несмотря на международную обстановку, создатели рассчитывают на вполне достойную жизнь мультфильма за пределами страны – как в фестивальном смысле, так и в дистрибьюторском.









Фото: YouTube