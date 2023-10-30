На кинофестивале в Петербурге покажут фильмы из Ирландии, Франции и Аргентины

Фильмы из Ирландии, Франции и Аргентины покажут на VII Открытом международном кинофестивале «Влюбленные в искусство». Об этом сообщил генеральный продюсер мероприятия, режиссер Илья Михайлов-Соболевский на пресс-конференции в ТАСС.





Фестиваль состоится в Санкт-Петербурге. С 8 по 11 ноября зрители увидят 45 фильмов. В этом году организаторам поступило рекордное количество заявок, поделился Михайлов-Соболевский.





«Если в прошлом году их было в районе 3 тысяч, то в этом году целых 4195 работ, из которых было отобрано 45 лучших», — сообщил режиссер.





По его словам, в фестивале участвуют почти все регионы России, включая студентов ведущих кинематографических вузов. Также свои работы представят авторы из более чем десяти стран.





Основная программа «Влюбленных в искусство» пройдет в киностудии «Лендок». Генеральный продюсер фестиваля уверен, что зал на 360 человек справится со зрительским трафиком этого года. Торжественное открытие состоится 8 ноября.









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