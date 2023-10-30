Русский музей выпустил аудиогид по искусству XX века с тифлокомментариями

В Русском музее вышел аудиогид по искусству XX века для незрячих людей. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





Аудиогид музея позволит незрячим людям познакомиться с разнообразием русского искусства XX века на примере работ Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Павла Филонова, Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича и других. Каждый текст является короткой информацией о художнике, его времени. Тифлокомментарий будет специально для незрячих посетителей описывать картину и ее сюжет.





Специалисты Русского музея, а также тифлосурдопереводчики и эксперты по музейному тифлокомментированию Ольга и Иван Борщевские участвовали в подготовке аудиогида. Тифлокомментарии озвучил Алексей Кирсанов (студия «Бекар»), поделился Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.









Фото: YouTube