Ольга Любимова пожелала режиссерам-дебютантам успехов на питчингах в ноябре

Министр культуры Ольга Любимова обратилась к начинающим режиссерам в преддверии питчингов дебютантов. Об этом она написала в Telegram-канале.





Ольга Любимова анонсировала питчинги дебютантов в ноябре. По ее словам, в преддверии очных защит работ начинающих режиссеров Минкультуры проводит очередной семинар-интенсив «Искусство питчинга». Министр вместе с директором по телеканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иваном Кудрявцевым, советником президента России по культуре Владимиром Толстым, исполнительным директором Фонда кино Федором Сосновым, коллегами из Института развития интернета и креативным продюсером НМГ Андреем Золотаревым приняла участие в открытии образовательной программы.





«Семинар-интенсив помогает дебютантам ярче и убедительнее представить свои проекты, которые претендуют на господдержку», — написала Ольга Любимова.





Министр культуры отметила, что волнение порой мешает представить работу достойно, поэтому необходимо учиться, тренироваться, репетировать, а также быть готовым к вопросам лидеров отрасли. Именно для этого была создана образовательная программа. В прошлом году 39 из 111 проектов удостоились господдержки.





Также министр приняла участие в круглом столе «Индекс настроений дебютантов», где обсуждались результаты первого масштабного отраслевого исследования – детального опроса начинающих кинематографистов. В ходе заседания обсуждались наиболее популярные жанры у молодых режиссеров, чего они опасаются больше всего и что считают своим преимуществом.





Участники круглого стола обсудили развитие авторского кино, нюансы господдержки, критерии отбора работ и дальнейшую судьбу дебютных проектов. Министр культуры пожелала всем режиссерам успехов на защите в ноябре.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой



