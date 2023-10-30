Сарик Андреасян снимет экранизацию «Сказки о царе Салтане»

Аудиосопровождение для незрячих создано в рамках сотрудничества Росгосцирка и программы «Особый взгл...
Экспозиция, посвященная знаменитой Сунгирской верхнепалеолитической стоянке древних людей, начнет ра...
В годовщину начала героической обороны Севастополя 30 октября прошла церемония передачи музею докуме...
В мероприятии примут участие около 160 человек из пяти российских регионов.
Актриса намерена взять собаку к себе, если ее не заберут родственники актера.
Аудиосопровождение для незрячих создано в рамках сотрудничества Росгосцирка и программы «Особый взгл...
Экспозиция, посвященная знаменитой Сунгирской верхнепалеолитической стоянке древних людей, начнет ра...
В годовщину начала героической обороны Севастополя 30 октября прошла церемония передачи музею докуме...
В мероприятии примут участие около 160 человек из пяти российских регионов.
Актриса намерена взять собаку к себе, если ее не заберут родственники актера.
Регионы Урала и Приволжья познакомятся с северной культурой республики.
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Мультфильм получит название «Кот Савелий».
30.10.2023