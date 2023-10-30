Сарик Андреасян снимет экранизацию «Сказки о царе Салтане»

Автором сценария к фильму станет Алексей Гравицкий. Постановку осуществит Сарик Андреасян. Подробности о проекте не сообщаются.Картина выйдет на экраны в 2026 году.Ранее сообщалось о старте съемок «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна. Продюсерами картины выступили Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян. Актерский состав картины создатели не объявили.