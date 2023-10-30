В Подмосковье после капремонта открылся Центр культуры и творчества

Фото: министерство культуры и туризма Московской области

Учреждение открылось после капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.Ремонт здания, построенного в 1953 году, произведен в рамках национального проекта «Культура».В ходе капремонта были отремонтированы фасад и внутренние помещения, укреплен фундамент строения, приведены в порядок кровля, инженерные сети, обновлено напольное покрытие, установлены пандусы, благоустроена территория.«Это большой праздник — возобновление работы главного центра культуры и творчества в Волоколамске, городе с древнейшей историей. Хочу поблагодарить администрацию города, всех строителей, приложивших огромные усилия к тому, чтобы мы сегодня открыли такое здание с комфортным залом, большим количеством кружков по вокалу, хореографии, другим видам искусства. Желаю, чтобы это место всегда было наполнено людьми, чтобы здесь с удовольствием занимались жители Волоколамска. Поздравляю всех с открытием прекрасного культурного центра!» — сказал на открытии министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.В Центре культуры и творчества «Родники» работает 13 кружков, в которых занимается почти 300 человек. В ближайшее время в Центре будет открыто еще 10 студий и кружков.