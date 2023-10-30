Музей Востока представит более ста экспонатов на выставке «Россия ближе к Востоку»

30.10.2023

Музей Востока представит более ста экспонатов на выставке «Россия ближе к Востоку»
Более ста экспонатов будут представлены на выставке «Россия ближе к Востоку» Музея Востока.

Выставка пройдет в рамках форума «Россия» на ВДНХ.

По словам заместителя генерального директора Государственного музея Востока по выставкам Ильи Зайцева, на выставке будут представлены, в частности, экспонаты из Дагестана, Адыгеи и Якутии.

«Это масштабный проект, который рассчитан как минимум на пять месяцев. Мы активные участники этого процесса, приглашаем всех посетить эту выставку начиная с 5 ноября, когда наш 13-й павильон откроется. Она называется "Россия ближе к Востоку"», — сказал Зайцев.

По словам руководителя, создатели выставки попытались переосмыслить роль Музея Востока как экспертной организации в процессе отбора экспонатов, экспертной оценки искусства народов страны.

«Эта выставка позволит показать, что мы сделали за последние 50-60 лет. Это шедевры, которые нашим музеем были выявлены, сохранены, популяризированы», — рассказал Зайцев.

Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября.


Фото: Pixabay.com