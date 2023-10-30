Музей Востока представит более ста экспонатов на выставке «Россия ближе к Востоку»

30.10.2023
Более ста экспонатов будут представлены на выставке «Россия ближе к Востоку» Музея Востока.
Выставка пройдет в рамках форума «Россия» на ВДНХ.
По словам заместителя генерального директора Государственного музея Востока по выставкам Ильи Зайцева, на выставке будут представлены, в частности, экспонаты из Дагестана, Адыгеи и Якутии.
«Это масштабный проект, который рассчитан как минимум на пять месяцев. Мы активные участники этого процесса, приглашаем всех посетить эту выставку начиная с 5 ноября, когда наш 13-й павильон откроется. Она называется "Россия ближе к Востоку"», — сказал Зайцев.
По словам руководителя, создатели выставки попытались переосмыслить роль Музея Востока как экспертной организации в процессе отбора экспонатов, экспертной оценки искусства народов страны.
«Эта выставка позволит показать, что мы сделали за последние 50-60 лет. Это шедевры, которые нашим музеем были выявлены, сохранены, популяризированы», — рассказал Зайцев.
Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября.
Фото: Pixabay.com