Музей Востока представит более ста экспонатов на выставке «Россия ближе к Востоку»

Более ста экспонатов будут представлены на выставке «Россия ближе к Востоку» Музея Востока.



Выставка пройдет в рамках форума «Россия» на ВДНХ.



По словам заместителя генерального директора Государственного музея Востока по выставкам Ильи Зайцева, на выставке будут представлены, в частности, экспонаты из Дагестана, Адыгеи и Якутии.



«Это масштабный проект, который рассчитан как минимум на пять месяцев. Мы активные участники этого процесса, приглашаем всех посетить эту выставку начиная с 5 ноября, когда наш 13-й павильон откроется. Она называется "Россия ближе к Востоку"», — сказал Зайцев.



По словам руководителя, создатели выставки попытались переосмыслить роль Музея Востока как экспертной организации в процессе отбора экспонатов, экспертной оценки искусства народов страны.



«Эта выставка позволит показать, что мы сделали за последние 50-60 лет. Это шедевры, которые нашим музеем были выявлены, сохранены, популяризированы», — рассказал Зайцев.



Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября.









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