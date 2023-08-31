Мировая премьера нового фильма Бессона состоялась на Венецианском кинофестивале

В рамках 80-го Венецианского кинофестиваля режиссер Люк Бессон представил свой фильм «Догмэн» (18+). Главную роль исполнил американский актер и музыкант Калеб Лэндри Джонс.





Фильм повествует о молодом человеке по имени Дуглас, который еще в детстве столкнулся с тяжелыми испытаниями и жестокостью. Однако с возрастом герой понимает, что может найти утешение в любви к собакам.





Исполнитель главной роли является обладателем приза Каннского кинофестиваля 2021 года за картину «Нитрам», где он также играл протагониста.





Бессон рассказал журналистам, что вдохновился историей французской семьи, которая бросила ребенка в клетку в пятилетнем возрасте.





«Когда я прочитал статью о мальчике, которого родители бросили в клетку, я задумался: кем может стать этот человек? Как он выживает и как справляется со своими страданиями? Я просто попытался представить себе его жизнь», — приводит ТАСС слова режиссера.





Лента должна появиться и на российских экранах. Дата премьеры в РФ пока не озвучена.









Фото: кадр из фильма «Догмэн»



