Стали известны имена хедлайнеров фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Якутске

Хедлайнерами музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в городе Якутск станут певица Юта и группа «ПослеZавтра». Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.





Певица Юта 2 сентября споет для жителей Якутска композиции «Zа жизнь», «За ленту», «Струна», посвященные события спецоперации ВС РФ и ее героям. Рэп-исполнители из группы «ПослеZавтра» исполнят «Своих не бросаем». Этот трек стал неофициальным гимном СВО. Поэт Игорь Караулов прочтет на сцене Якутска патриотические стихи.





Фестиваль охватит несколько регионов страны 2 сентября. Концерты состоятся в Омске, Барнауле, Якутске, Нижнем Новгороде и Ярославле.





Программе завершится исполнением официального гимна фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при участии «Народного фронта». Маршрут простирается на 26 городов в шести федеральных округах России.









Фото: кадр из клипа «За ленту» / YouTube