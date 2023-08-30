Московская международная книжная ярмарка открылась в «Экспоцентре»

Открытие первой Московской международной детской книжной ярмарки (ММДКЯ) состоялось в «Экспоцентре» 30 августа. Программа подготовлена совместно с Российской государственной детской библиотекой.





Проведение ярмарки могло состояться еще в 2021 году. Однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.





Участниками ярмарки станут детские авторы Елена Албул, Ольга Артамонова, Алиса Бодлер, Анна Гончарова, Валентина Дегтева, Ирина Зартайская, Глеб Кащеев, Яна Летт, Рина Зенюк, Вадим Панов, Ольга Серова, Андрей Усачев и многие другие.





Гостей ждет обширная профессиональная и культурная программа. В нее войдут более 50 мероприятий, включая встречи с авторами, презентации книг, лекции, дискуссии, мастер-классы, читательские марафоны, музыкальные концерты, спектакли и поэтические «баттлы». В любой день работы ярмарки на стенде РГДБ можно будет записаться в библиотеку и стать обладателем читательского билета.









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