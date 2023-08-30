Солисты Большого театра откроют Осенний культурный марафон в Пятигорске

Первый день Осеннего культурного марафона в Пятигорске начнется с выступления солистов Большого театра. Такую информацию подтвердили в пресс-службе Российского фонда культуры.





Творческий фестиваль в Пятигорске начнется 4 сентября и закончится 9-го. В программу включены художественная выставка и гала-концерт. Сначала представят работы народного художника России, ректора Московского государственного академического института имени Сурикова, профессора Анатолия Любавина.





«В этот же день состоится гала-концерт солистов Большого театра», — уточнили в пресс-службе.





Номера из балетов «Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Кармен» вошли в программу мероприятия. Также ожидается выступление прима-балерины Большого театра, народной артистки России Светланы Захаровой.









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