Солисты Большого театра откроют Осенний культурный марафон в Пятигорске

30.08.2023
Первый день Осеннего культурного марафона в Пятигорске начнется с выступления солистов Большого театра. Такую информацию подтвердили в пресс-службе Российского фонда культуры.
Творческий фестиваль в Пятигорске начнется 4 сентября и закончится 9-го. В программу включены художественная выставка и гала-концерт. Сначала представят работы народного художника России, ректора Московского государственного академического института имени Сурикова, профессора Анатолия Любавина.
«В этот же день состоится гала-концерт солистов Большого театра», — уточнили в пресс-службе.
Номера из балетов «Щелкунчик», «Спартак», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Кармен» вошли в программу мероприятия. Также ожидается выступление прима-балерины Большого театра, народной артистки России Светланы Захаровой.
Фото: Pixabay.com