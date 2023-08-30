Посвященный Игорю Стравинскому музыкальный конкурс завершился в Петербурге

Второй международный музыкальный конкурс, посвященный композитору Игорю Стравинскому, завершился в Санкт-Петербурге. Многое в Северной столице связано с его именем.





Московский гобоист Федор Освер, 19-летний ученик Алексея Уткина, удостоился Гран-при конкурса по решению жюри. Конкурсная география была от Калининграда до Владивостока.





«Уровень в некоторых номинациях был запредельно высокий, это было по-настоящему сложным выбором», — поделился с журналистами председатель жюри, главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Михаил Татарников.





По его словам, главная цель конкурса заключается в развитии творческого потенциала и создании условий для самореализации, а также культурного роста участников. Номинации включали в себя фортепиано, академический вокал, струнные симфонические инструменты, деревянные и медные духовые, ударные, народные инструменты и ансамбли.





В этом году выступили 1423 молодых музыканта. Возраст участников начинался от 9 лет. Призовой фонд составил 2 миллиона рублей.









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