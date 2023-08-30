Ксения Раппопорт представила на Венецианском кинофестивале фильм со своим участием

Актриса Ксения Раппопорт поучаствовала в одном из первых фотоколлов 80-го Венецианского кинофестиваля всего за несколько часов до торжественной церемонии открытия. Артистка представляет фильм «Срок времени» Лилианы Кавани.





Картина легендарного итальянского режиссера повествует о компании друзей, собравшихся на одной вилле. Во время отдыха они узнают, что через несколько часов наступит конец света. В главных ролях сыграли Клаудия Джерини и Рихард Заммель. Ксения Раппопорт также значится среди актеров.





Лилиане Кавани в январе 2023 года исполнилось 90 лет. В списке ее достижений есть три номинации на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.





Режиссер прибыла в Венецию не только чтобы представить новый фильм. Она и гонконгский актер Тони Люн Чу Вай должны получить почетных «Золотых львов» за вклад в мировой кинематограф.









Фото: «Вечерний Ургант» / YouTube



