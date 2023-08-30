Съемки приквела «Чужого» остановлены из-за забастовок

Работа над предстоящим сериалом-приквелом «Чужого» приостановлена.



Производство проекта свернули, а съемочную группу и актеров отправили из Таиланда, где ведутся съемки, домой. Причиной остановки проекта стали забастовки актеров и сценаристов в США, передает ComicBook.



Сообщается, что пауза в производстве проекта была запланированной, однако долгое время ее удавалось отсрочить.



В настоящее время подготовка к съемкам продолжается, однако работа начнется только по окончании забастовки.



Шоураннером проекта является Ноа Хоули. В главных ролях — Алекс Лоутер, Сидни Чендлер, Эсси Дэвис.



Дата релиза пока не определена.









Фото: кадр из фильма "Чужой"



