Съемки приквела «Чужого» остановлены из-за забастовок

Съемки приквела «Чужого» остановлены из-за забастовок

30.08.2023

Работа над предстоящим сериалом-приквелом «Чужого» приостановлена.

Производство проекта свернули, а съемочную группу и актеров отправили из Таиланда, где ведутся съемки, домой. Причиной остановки проекта стали забастовки актеров и сценаристов в США, передает ComicBook.

Сообщается, что пауза в производстве проекта была запланированной, однако долгое время ее удавалось отсрочить.

В настоящее время подготовка к съемкам продолжается, однако работа начнется только по окончании забастовки.

Шоураннером проекта является Ноа Хоули. В главных ролях — Алекс Лоутер, Сидни Чендлер, Эсси Дэвис.

Дата релиза пока не определена.


Фото: кадр из фильма "Чужой"