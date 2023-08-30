Съемки приквела «Чужого» остановлены из-за забастовок

Работа над предстоящим сериалом-приквелом «Чужого» приостановлена.
Производство проекта свернули, а съемочную группу и актеров отправили из Таиланда, где ведутся съемки, домой. Причиной остановки проекта стали забастовки актеров и сценаристов в США, передает ComicBook.
Сообщается, что пауза в производстве проекта была запланированной, однако долгое время ее удавалось отсрочить.
В настоящее время подготовка к съемкам продолжается, однако работа начнется только по окончании забастовки.
Шоураннером проекта является Ноа Хоули. В главных ролях — Алекс Лоутер, Сидни Чендлер, Эсси Дэвис.
Дата релиза пока не определена.
Фото: кадр из фильма "Чужой"