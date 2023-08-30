«Кинопоиск» анонсировал выход фэнтези «Иные»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и книжный сервис «Букмейт» объявили о запуске новой фэнтези-вселенной «Иные».



Проект, в основу которого лег одноименный роман Александры Яковлевой, будет представлен в декабре.



«В "Букмейте" вышли "Иные" — динамичный фэнтези-роман о людях со сверхспособностями в альтернативном мире 1940-х годов. Автор книги — молодая писательница, лауреат премии "Электронная буква" Александра Яковлева. В декабре вселенная "Иных" расширится сериалом от шоураннера Александры Ремизовой и режиссера Владимира Ракши. Премьера состоится зимой на "Кинопоиске"», — рассказали создатели сериала.



Действие фильма происходит в Ленинграде 1940-х. В центре повествования — девушка Аня, которая наделена сверхспособностями, которые она не может контролировать.



В сериале снимаются Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Линда Лапиныш, Алексей Серебряков, Николай Фоменко, Евгения Симонова и другие.









Фото: Pixabay.com



