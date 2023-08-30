Певец Александр Маршал рассказал о племяннике, участвующем в СВО

Певец Александр Маршал рассказал о своем племяннике, который участвует в СВО.



В программе «Жизнь и судьба» артист рассказал, что его племянник Сергей командует взводом в зоне СВО, получил там ранение.



По словам 66-летнего заслуженного артиста РФ, он и сам хотел идти на передовую, что военком сказал, что справятся без него.



«Я принимал присягу своей стране. Быть другим не могу», — сказал певец.



Александр Маршал сообщил, что регулярно выступает в Донбассе, и недавно вернулся после очередного концерта.









Фото: СМОТРИМ. Русские сериалы/YouTube







