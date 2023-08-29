Выставка «Суварское фэнтези» откроется 1 сентября в Чувашии

1 сентября в Чувашском государственном художественном музее откроется выставка живописи «Суварское фэнтези» художника и ювелира Алексея Николаева. Об этом сообщил сам музей.





В рамках экспозиции будут представлены картины, созданные с использованием имитации сусального золота. Основной темой работ станет история и преданность национальным истокам.





Алексей Николаев является членом Союза художников Чувашии. Он углубился в изучение истории и обнаружил свою генетическую связь с древней чувашской культурой, которую он воплощает в своих работах. Художник использует новую технику в живописи — поталь, имитирующую сусальное золото. Это позволяет ему создавать яркие образные решения в композициях, передавать движения фигур, жесты, пластические формы, фактуру и светотеневое моделирование.





Выставка будет посвящена женщинам в чувашских национальных костюмах. Открытие состоится 1 сентября, а экспозицию можно посмотреть до 1 октября.









Фото: YouTube



