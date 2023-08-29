Премьера романтического сериала «Лето в городе» состоится 1 сентября

Эксклюзивная премьера шестисерийного романтического драмеди «Лето в городе» запланирована на 1 сентября 2023 года на видеосервисе Wink. В фильме снялись Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая, Екатерина Салес, Александр Лыков, Антон Васильев и остальные талантливые актеры.





В сериале также присутствуют известные звезды советского и российского кино, включая Евгения Стеблова, Валентину Талызину, Ольгу Науменко, Сергея Безрукова, Ольгу Прокофьеву и многих других.





Производством сериала занималась кинокомпания «Темпо-Ритм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Московских новостей» и Комитета по туризму города Москвы. Режиссером и постановщиком выступил Вазген Каграманян.





Сюжет фильма рассказывает о жизнерадостной девушке по имени Мари, которая является членом русской эмигрантской семьи во Франции. Она влюбляется в москвича по имени Павел и решает сделать ему сюрприз на его день рождения, прилетев в Россию. В неожиданном повороте событий она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и помогает организовывать несколько крупных мероприятий. Мари не привыкла к бешеному ритму российского мегаполиса, но решает остаться. В ее романтических отношениях возникают сложности. Однако новые друзья всегда приходят на помощь.





Первыми зрителями сериала «Лето в городе» стали москвичи и гости столицы, которые приняли участие в Московском урбанистическом форуме. В рамках этого мероприятия были организованы кинопоказы под открытым небом в парке Зарядье. 26 августа благодаря видеосервису Wink все желающие имели возможность увидеть первые эпизоды сериала «Лето в городе» на большом экране. Перед показом фильма режиссер-постановщик проекта Вазген Каграманян и актеры сериала представили его публике.









Фото: кадр из сериала «Лето в городе»