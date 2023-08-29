Музей «Г.О.Р.А.» проведет праздничную программу в честь Дня знаний

Посетители филиала Музея Победы — Музея «Главных оружейных реликвий армии» («Г.О.Р.А.») смогут 2 сентября увидеть бесплатную праздничную программу в честь Дня знаний. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУК.





В рамках праздничной программы состоится кинопоказ. Также в музее проведут мастер-классы и концерт.





На экране летнего кинотеатра зрители увидят фильм Ильи Фрэза «Первоклассница». Кинолента рассказывает об ученице Марусе Орловой, которая из капризного и самолюбивого ребенка становится дисциплинированной и общительной благодаря влиянию учительницы и одноклассников.





Посетители площадки «Авиационная» смогут принять участие сразу в двух мастер-классах. Гостей познакомят с основами ораторского мастерства, а также предложат нарисовать мелками иллюстрации на школьную тематику. Состоится и соревнование по бегу в мешках.





Литературно-музыкальный коллектив «Голоса Победы» завершит праздничную программу своим выступлением. На главной сцене филиала Музея «Г.О.Р.А» молодые артисты исполнят стихи и прозу.





Дети до 14 лет смогут свободно пройти на мероприятия. Начнется программа в 13:00, говорится на сайте музея.









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