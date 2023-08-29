Последний фильм Миядзаки выйдет в России в ноябре

29.08.2023

Последний фильм Миядзаки выйдет в России в ноябре
Последний фильм легендарного японского режиссера Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в России в ноябре.

Анонс разместил на своем сайте кинопрокатчик «Русский репортаж», однако спустя время удалил его.

Фильм будет называться «Мальчик и птица». Точная дата выхода пока не определена.

В августе появились кадры предстоящего аниме. Фильм «Как поживаете?» предположительно станет последним в карьере 82-летнего аниматора. В основу сценария легла одноименная книга японского писателя Есино Гэндзабуро.

Фильм расскажет об эмоциональном и философском развитии мальчика на фоне семейной трагедии.

Ранее продюсер студии Ghibli Гошио Судзуки заявил, что шоураннеры отказались от какой-либо рекламной кампании проекта, чтобы не раскрывать сюжет аниме.

О фильме не будет никакой информации до его выхода на экраны.


Фото: скриншот видео