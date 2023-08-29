Последний фильм Миядзаки выйдет в России в ноябре

Последний фильм легендарного японского режиссера Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в России в ноябре.



Анонс разместил на своем сайте кинопрокатчик «Русский репортаж», однако спустя время удалил его.



Фильм будет называться «Мальчик и птица». Точная дата выхода пока не определена.



В августе появились кадры предстоящего аниме. Фильм «Как поживаете?» предположительно станет последним в карьере 82-летнего аниматора. В основу сценария легла одноименная книга японского писателя Есино Гэндзабуро.



Фильм расскажет об эмоциональном и философском развитии мальчика на фоне семейной трагедии.



Ранее продюсер студии Ghibli Гошио Судзуки заявил, что шоураннеры отказались от какой-либо рекламной кампании проекта, чтобы не раскрывать сюжет аниме.



О фильме не будет никакой информации до его выхода на экраны.









Фото: скриншот видео