В Подмосковье пройдет «День Бородина»

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник проведет Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Фестиваль пройдет 1-3 сентября и будет посвящен 211-й годовщине Бородинского сражения.



В дни фестиваля для посетителей будет работать историческая пешеходная улица: «1812: В походе и в обиходе», в поле будут работать интерактивные площадки обеих армий, пройдет модное дефиле «Красота минувших эпох», состоится выступление ансамбля «Солдатушки» и мастер-класс по пению народных песен.



«Гости мероприятия смогут на два дня перенестись в 1812 год. Пехота, артиллерия, кавалерия, французский амбуланс, маркитантская лавка — все это вы сможете увидеть, посетив наш фестиваль на знаменитом Бородинском поле», — говорится в сообщении ведомства.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России