В Петербурге продлили выставку «Искусство Манга»

В Санкт-Петербурге продлили выставку «Искусство Манга».



Выставку, которая проходит в культурном центре «Севкабель Порт», продлили до 1 октября, сообщают организаторы.



Отмечается, что выставку, посвященную японским графическим рассказам, посетили уже более 120 тысяч человек. В экспозицию вошли более 200 уникальных экспонатов и произведений искусства из частных коллекций Японии, Китая, Европы.



Площадь выставки составляет более 2,5 тысячи квадратных метров. Выставка, посвященная искусству манга, стала первой в России, на ней представлены эскизы, наброски, рукописи, первые тиражи важнейших для истории манги произведений.













Фото: Виталий Мурашов/Яндекс Плюс