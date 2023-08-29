Представлен трейлер драмы «Дочь болотного царя»

Ролик представила компания Global Film.«Дочь болотного царя» — криминальный триллер от режиссера Нила Бёргера. В актерский состав картины вошли Дейзи Ридли, Бен Мендельсон, Гаррет Хедлунд, Гил Бирмингем и другие.Центральный персонаж фильма — Хелена, которая 12 лет жила в изоляции под присмотром своего отца, тирана и убийцы по прозвищу Болотный царь. Когда отец оказывается за решеткой, девочка начинает жить нормальной жизнью в новой семье, которая ничего не знает о ее прошлом. Болотный царь сбегает из тюрьмы, а Хелена помогает полиции поймать преступника, чтобы оградить близких от опасности.В российский прокат фильм выходит 19 октября.