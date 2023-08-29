Стартовали съемки киберспортивной комедии «Киберпапа»

Проект снимается для канала ТНТ и платформы Premier.
О предстоящих изменениях ранее сообщило Министерство просвещения России.
Издательство «Эксмо» готовит к выходу новинку Виктора Пелевина.
Сериал «Крутая перемена» выйдет 1 сентября на платформе Start.
Русский музей подписал соглашение о сотрудничестве со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем.
Проект снимается для канала ТНТ и платформы Premier.
О предстоящих изменениях ранее сообщило Министерство просвещения России.
Издательство «Эксмо» готовит к выходу новинку Виктора Пелевина.
Сериал «Крутая перемена» выйдет 1 сентября на платформе Start.
Русский музей подписал соглашение о сотрудничестве со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем.
В рамках акции шли показы самых кассовых фильмов года «Чебурашка», «Вызов», «Праведник».
Одну из главных ролей в сериале сыграла дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп.
Фестиваль индийской культуры в России торжественно откроется 5 сентября в Москве.
Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладател...
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Внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов комик Максим Галкин лишился возможности выступить...
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Звезда фильма «Доживем до понедельника» предсказала возвращение актеров в родную страну.
В пятницу, 25 августа, состоялась торжественная церемония закрытия сезона детского клуба «Лето Побед...
Петр Поспелов умер в возрасте 60 лет 27 августа.
29.08.2023