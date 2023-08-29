Стартовали съемки киберспортивной комедии «Киберпапа»

29.08.2023

Стартовали съемки киберспортивной комедии «Киберпапа»
Компания 1-2-3 Production начала съемки семейной киберспортивной комедии «Киберпапа».

Проект снимается для канала ТНТ и платформы Premier.

Сюжет строится вокруг 50-летнего сварщика, который начинает заниматься киберспортом, чтобы найти общий язык с сыном-подростком.

Проект включает 17 серий. Режиссером проекта выступает Эдуард Бордуков. Сценарий написали Жаргал Бацмацыренов, Александр Кузьминов и Валерий Будаев.

Главные роли в сериале сыграют Александр Рыбак, Юлия Пересильд, Тимофей Кочнев, Виктор Васильев, Маргарита Аброськина и другие.

Премьера фильма запланирована на весну 2024 года.


Фото: 1-2-3 Production