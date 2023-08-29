Стартовали съемки киберспортивной комедии «Киберпапа»

Компания 1-2-3 Production начала съемки семейной киберспортивной комедии «Киберпапа».



Проект снимается для канала ТНТ и платформы Premier.



Сюжет строится вокруг 50-летнего сварщика, который начинает заниматься киберспортом, чтобы найти общий язык с сыном-подростком.



Проект включает 17 серий. Режиссером проекта выступает Эдуард Бордуков. Сценарий написали Жаргал Бацмацыренов, Александр Кузьминов и Валерий Будаев.





Главные роли в сериале сыграют Александр Рыбак, Юлия Пересильд, Тимофей Кочнев, Виктор Васильев, Маргарита Аброськина и другие.



Премьера фильма запланирована на весну 2024 года.









Фото: 1-2-3 Production