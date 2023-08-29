В школах с начала учебного года начнут учить по единым государственным учебникам

29.08.2023

В школах с начала учебного года начнут учить по единым государственным учебникам
С 1 сентября в российских школах начнут действовать единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам.

О предстоящих изменениях ранее сообщило Министерство просвещения России, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что действие стандартов распространится в том числе на предметы «родной язык» и «родная литература», а также на предметы, которые будут изучаться на углубленном уровне.

Сообщалось, что по всем предметам будут выпущены единые государственные учебники, требования к содержанию которых будет определять министерство просвещения. Права на новые учебники будут принадлежать Российской Федерации, сообщили в пресс-службе минпросвещения.

Закон о введении единых общеобразовательных программ в школах президент России Владимир Путин подписал 24 сентября 2022 года.


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