В школах с начала учебного года начнут учить по единым государственным учебникам

29.08.2023
С 1 сентября в российских школах начнут действовать единые федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем предметам.
О предстоящих изменениях ранее сообщило Министерство просвещения России, передает
ТАСС.
В ведомстве сообщили, что действие стандартов распространится в том числе на предметы «родной язык» и «родная литература», а также на предметы, которые будут изучаться на углубленном уровне.
Сообщалось, что по всем предметам будут выпущены единые государственные учебники, требования к содержанию которых будет определять министерство просвещения. Права на новые учебники будут принадлежать Российской Федерации, сообщили в пресс-службе минпросвещения.
Закон о введении единых общеобразовательных программ в школах президент России Владимир Путин подписал 24 сентября 2022 года.
Фото: Pixabay.com