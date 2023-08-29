Виктор Пелевин сдал рукопись нового романа в издательство

«Издательство "Эксмо" готовит к выходу новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана, книга появится в продаже во всех книжных магазинах страны до конца 2023 года. Одновременно с печатной книгой произведение будет доступно в аудио- и электронной версии», — рассказали в издательстве.Название книги и сюжет пока держатся в секрете. Предыдущая книга Пелевина вышла в сентябре 2022 года. Она называлась «KGBT+».Известно также, что роман Пелевина «S.N.U.F.F.» будет адаптирован для создания фильма. Его режиссером станет Виктор Гинзбург.