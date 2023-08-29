Вышел трейлер сериала с Никитой Ефремовым «Крутая перемена»

Онлайн-кинотеатр Start представил трейлер сериала «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич.



Сериал «Крутая перемена» выйдет 1 сентября на платформе Start. В день премьеры подписчикам платформы будут доступны сразу две первые серии проекта. Затем каждый вторник будет выходить по одному эпизоду.



Центральным героем сериала является Андрей (Никита Ефремов), который, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Единственным способом поправить свое положение для Андрея является продажа его фамильного дома в провинции. Для сделки необходимо разрешение отца, который отбывает срок в колонии, в чем винит сына. Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии и в обычную школу учителем литературы.



В актерский состав проекта также вошли Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Евгения Дмитриева и другие.











