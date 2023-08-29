Акция «Ночь кино» собрала рекордное количество зрителей

Зрителями показов в рамках акции «Ночь кино» по всей стране стали более миллиона человек, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Сообщается, что в этом году число зрителей мероприятий «Ночи кино» стало рекордным.



В рамках акции шли показы самых кассовых фильмов года «Чебурашка», «Вызов», «Праведник», советских кинохитов.





В этом году впервые в акции приняли участие учреждения из новых регионов. Мероприятия проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области.









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