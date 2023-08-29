Платформа Max отказалась от продления сериала «Идол» на второй сезон

Американская стриминговая платформа Max отказалась от планов по съемкам второго сезона проекта «Идол».



Одну из главных ролей в сериале сыграла дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп.



По информации Variety, второй сезон «Идола» «все намеревались снять», однако после реакции публики на проект от планов по продолжению проекта пришлось отказаться. Сначала было сокращено число эпизодов проекта, затем было принято решение не продлевать сериал на второй сезон.



Проект «Идол» получил плохие отзывы как от зрителей, так и от профессионального сообщества. Критики отмечали плохой сценарий, неуместные диалоги и плохую актерскую игру.









Фото: кадр из сериала "Идол"