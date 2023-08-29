В восьми российских городах пройдет фестиваль индийской культуры

В России с 5 по 30 сентября пройдет фестиваль индийской культуры.



Фестиваль пройдет в восьми городах страны, передает пресс-служба Министерства культуры России.



«Фестиваль индийской культуры в России торжественно откроется 5 сентября в Москве, в Московском театре Et Сetera под руководством А. Калягина. 7 сентября индийские артисты выступят в Санкт-Петербурге, в Государственном академическом Мариинском театре», — говорится в сообщении ведомства.



Мероприятия фестиваля пройдут в Псковской областной филармонии, на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, в Амурской областной филармонии в Благовещенске, в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета в Улан-Удэ, в Зимнем театре Сочи, фольклорном центре «Москва». Завершится фестиваль в Государственном концертном зале «Башкортостан» в Уфе 30 сентября.



В рамках фестиваля состоятся выступления танцевальных коллективов из Индии.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России







