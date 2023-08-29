Фонд кино выступил против любых способов легализации пиратских показов

29.08.2023
Фонд кино выступил против любых механизмов легализации пиратских показов зарубежных фильмов в российских кинотеатрах, передают «Известия» со ссылкой на ответ Фонда на предложение сенаторов выработать способ легализации зарубежных кинолент без согласия правообладателей.
«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несет риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в официальном ответе организации.
Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын предложил выработать временный механизм по официальному ввозу и прокату западных фильмов, выдачи им прокатных удостоверений. Сенатор предложил направлять правообладателям средства от проката на специальные счета.
Сенатор также предложил рассмотреть возможность ввоза копий фильмов из Белоруссии. К его обращению был прикреплен законопроект, предлагающий введение моратория на проверки и возбуждение административных дел в отношении кинотеатров за показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения.
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