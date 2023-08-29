Фонд кино выступил против любых способов легализации пиратских показов

«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несет риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — говорится в официальном ответе организации.Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын предложил выработать временный механизм по официальному ввозу и прокату западных фильмов, выдачи им прокатных удостоверений. Сенатор предложил направлять правообладателям средства от проката на специальные счета.Сенатор также предложил рассмотреть возможность ввоза копий фильмов из Белоруссии. К его обращению был прикреплен законопроект, предлагающий введение моратория на проверки и возбуждение административных дел в отношении кинотеатров за показ иностранных фильмов без прокатного удостоверения.