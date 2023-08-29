Okko подписал контракт с Originals Production

В соответствии с соглашением Originals Production будет выпускать для Okko 17 сериалов в год.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев высоко оценил таланты жителей региона из всех городов и сел.
Медики выяснили, что после падения известного музыканта угрозы для его здоровья нет.
В течение пяти дней участники показывали свои работы и соревновались в мастерстве.
Всесезонные показы фильмов будут проходить на территории «Контейнер-холла».
В соответствии с соглашением Originals Production будет выпускать для Okko 17 сериалов в год.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев высоко оценил таланты жителей региона из всех городов и сел.
Медики выяснили, что после падения известного музыканта угрозы для его здоровья нет.
В течение пяти дней участники показывали свои работы и соревновались в мастерстве.
Всесезонные показы фильмов будут проходить на территории «Контейнер-холла».
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29.08.2023