Okko подписал контракт с Originals Production

29.08.2023

Okko подписал контракт с Originals Production
Видеосервис Okko подписал контракт с продюсерским центром Originals Production.

В соответствии с соглашением Originals Production будет выпускать для Okko 17 сериалов в год.

Контракт заключен на три года и содержит возможность продления. Одним из первых проектов в рамках соглашения станет сериал «ВГУП «Луч» — мистическая комедия от Бориса Хлебникова. В список премьер также вошли проекты «Тетка», «Взрослые», «Суета».

Помимо Originals Production, Okko будет продолжать сотрудничество с другими поставщиками контента.


Фото: Pixabay.com