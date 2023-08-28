Около 3 тысяч участников собрались на фестивале «Песни за Родину» в Кузбассе

Почти 3 тысячи участников собрались на гала-концерте фестиваля «Песни за Родину» в Кемеровской области. В рамках мероприятия прошло 144 концерта для 80 тысяч зрителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.





«Фестиваль показал, что у нас много талантливых людей - во всех городах и селах. Самому старшему участнику исполнилось уже 102 года, а самому младшему - всего четыре. Наши дети знают песни "Катюша", "Моя Россия", "Казаки в Сибири", "Наш Кузбасс" и многие другие. Они поют так, что взрослым становится даже слезно. Невозможно остаться равнодушным», — сказал губернатор региона Сергей Цивилев в своем обращении к участникам фестиваля.





Прием заявок на участие в фестивале проходил с начала марта. Всего было представлено почти 5 тысяч концертных номеров.





Жюри выбирало победителей в различных номинациях, включая «Лучшая песня о России», «Лучшая авторская песня», «Тебе, Донбасс, посвящается!», «Самое дружное и выразительное исполнение», «Лучшая песня о Кузбассе», «Лучшая военно-патриотическая песня», «Лучший номер трудового коллектива» и «Самый яркий сценический образ». Более 55 тысяч голосов отдали жители региона во время онлайн-голосования, а победителем стал квартет военнослужащих 74-й гвардейской мотострелковой бригады из Юргинского округа под названием «Мы вернемся».





Победителей конкурса наградили почетными грамотами, благодарностями губернатора, дипломами регионального министерства культуры и национальной политики. Участникам также вручили памятные стелы с эмблемой фестиваля.









Фото: YouTube



