Элтон Джон выписался из больницы после падения

Британский исполнитель и композитор Элтон Джон выписан из больницы после того, как упал у себя дома. Такую информацию подтвердила пресс-служба музыканта.





По данным представителей Элтона Джона, 27 августа певец поскольнулся у себя дома на юге Франции. Музыкант принял меры предосторожности — отправился в местную больницу.





«Уже сегодня утром после проведенного обследования он был выписан и сейчас снова дома и хорошо себя чувствует», — констатировала пресс-служба в распространенном сообщении.





Ранее СМИ сообщали о госпитализации Элтона Джона. Музыканта обследовали в одной из больниц Монако.





76-летний музыкант завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour в июле. Последний концерт состоялся в Стокгольме. Турне длилось пять лет, включая перерывы. Паузы пришлось сделать из-за пандемии COVID-19 и проблем со здоровьем. После турне он отправился во Францию.









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