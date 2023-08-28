Дизайнеры из 43 регионов побывали на фестивале лоскутной моды в Рязани

Межрегиональный фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили» в Рязани собрал дизайнеров из 43 регионов России. Инициатор проекта Елена Венедитова в беседе с ТАСС отметила, что такого формата фестивалей в мире нет.





Участники могли не только показать свои работы, но и посоревноваться. В фестивале приняли участие дизайнеры из разных городов, включая Рязань, Москву, Санкт-Петербург и другие. Всего было представлено 70 коллекций одежды в технике лоскутного шитья. Фестиваль посетило около 1,2 тысячи человек.





Мероприятие проходило при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и включало модные показы, мастер-классы, конкурсы и творческую лабораторию. Организаторы планируют поднять статус фестиваля и сделать его международным. В следующем году фестиваль примет еще больше людей и привлечет новое количество участников.









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