Первый всесезонный кинотеатр под небом открылся в Мурманске

28.08.2023
Первый кинотеатр под открытым небом начал показывать первые ленты в Мурманске на территории культурного центра «Контейнер-холл». Он будет работать круглый год и предлагать всесезонные показы фильмов, сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.
В качестве открытия был показан фильм «Путь к причалу» Георгия Данелии. Посетителям сеанса предлагали попкорн, зефир и лимонад.
Заместитель губернатора Мурманской области, министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова выразила уверенность в популярности кинотеатра. Она отметила, что это первый такого рода кинотеатр в регионе, и пригласила всех любителей кинематографа посетить «Контейнер-холл». Афишу и расписание кинопоказов можно найти в социальных сетях областного министерства градостроительства и благоустройства и центра «Контейнер-холл».
Фото: Pixabay