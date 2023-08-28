Актриса Юлия Пересильд призналась, что хотела бы снять свое кино

28.08.2023

Актриса Юлия Пересильд призналась, что хотела бы снять свое кино
Юлия Пересильд, известная актриса, выразила желание снять свой собственный фильм. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

Пересильд отметила, что хотела бы снять фильм, однако не хотела бы делать это по причине производственной необходимости. У нее есть несколько идей для сюжетов, которые она с радостью бы реализовала.

Звезда фильма «Вызов» не раскрыла подробности. Актриса подчеркнула, что ей хотелось бы осуществить свое творческое стремление, занимаясь как продюсированием, так и режиссурой самостоятельно.

Космическая драма «Вызов», где Пересильд исполняет главную роль, вышла в широкий прокат 20 апреля. Фильм посмотрели более 6,2 миллиона зрителей в России. Картина Клима Шипенко стала самой коммерчески успешной среди лент, выпущенных не в новогодние праздники.


Фото: «А поговорить» / YouTube