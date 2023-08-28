Актриса Юлия Пересильд призналась, что хотела бы снять свое кино

Юлия Пересильд, известная актриса, выразила желание снять свой собственный фильм. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков.





Пересильд отметила, что хотела бы снять фильм, однако не хотела бы делать это по причине производственной необходимости. У нее есть несколько идей для сюжетов, которые она с радостью бы реализовала.





Звезда фильма «Вызов» не раскрыла подробности. Актриса подчеркнула, что ей хотелось бы осуществить свое творческое стремление, занимаясь как продюсированием, так и режиссурой самостоятельно.





Космическая драма «Вызов», где Пересильд исполняет главную роль, вышла в широкий прокат 20 апреля. Фильм посмотрели более 6,2 миллиона зрителей в России. Картина Клима Шипенко стала самой коммерчески успешной среди лент, выпущенных не в новогодние праздники.









Фото: «А поговорить» / YouTube