В Таллине, столице Эстонии, отменили запланированный на 15 сентября концерт комика Максима Галкина (внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). О причинах отмены не сообщается.





Организаторы обещают вернуть деньги зрителям или предложить им обменять билеты на другие шоу, такие как выступление Тилля Линдеманна или группы «Сплин».





Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Генеральную прокуратуру Российской Федерации отменить выступление певицы Анны Лорак в концертном зале «Крокус Сити Холл». Бородин указал, что Лорак объявила на своей странице в социальной сети о проведении благотворительной акции для украинцев, и средства, собранные в рамках этой акции, могут быть направлены на поддержку ВСУ.





В июне Максим Галкин подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него статус иностранного агента, однако суд отклонил его требование. В том же месяце комик оскорбил одну из своих подписчиц в социальной сети, которая задала ему вопрос о спецоперации.









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