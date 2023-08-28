Ежегодный фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» состоится в Казани

В период с 15 по 24 сентября в Казани пройдет Всероссийский фестиваль-форум молодой режиссуры «Артмиграция». Организатором и инициатором данного мероприятия выступает Союз театральных деятелей России (СТД), сообщает пресс-служба проектов.





Председатель СТД РФ Александр Калягин отметил, что «Артмиграция» займет значимое место в культурной жизни Татарстана и во время его проведения Казань превратится в столицу молодежного театрального движения всей страны.





Участниками форума станут региональные театры, которые представят свои работы. Организаторы отмечают, что коллективы должны быть талантливыми и готовыми к творческим экспериментам, а возраст участников не должен превышать 40 лет. Среди них будут представители театров из разных городов России, таких как Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Пермь, Новосибирск, Томск, Краснодар, Киров, Красноярск, Нижний Новгород и Казань.





Основная программа фестиваля включает семь спектаклей, создатели которых ищут новые пути в театральном искусстве. Кроме того, будут представлены четыре постановки для юных зрителей. В программу также входят лекции, мастер-классы, экскурсии и презентации.





Ранее фестиваль проводился в Москве (до 2022 года), но затем было принято решение о его организации в различных регионах. В 2022-м фестиваль состоялся в Екатеринбурге. Проект осуществляется при поддержке Минкультуры России и позволяет зрителям увидеть спектакли из разных уголков страны.









Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского Большого театра кукол