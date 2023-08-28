Актриса Ольга Остроумова прокомментировала отъезд коллег по цеху из России

28.08.2023

Актриса Ольга Остроумова прокомментировала отъезд коллег по цеху из России
Покинувшие Россию актеры вернутся на Родину. Об этом высказалась народная артистка России Ольга Остроумова в беседе с aif.ru.

По словам актрисы театра и кино, когда-нибудь ее коллеги по цеху вернутся «по зову Родины». Родная страна позовет их, убеждена Остроумова. 

«Есть такое сильное чувство — ностальгия, или тоска по Родине», — пояснила актриса.

Остроумова уточнила, что отъезд артистов из России — их личный выбор. Актриса также добавила, что Родина находится внутри самого человека.

Стоит отметить, что с 2022 года многие артисты покинули РФ. Некоторые российские звезды в соцсетях уже признавались, что тоскуют по родной стране, и изъявляли желание вернуться.


Фото: YouTube