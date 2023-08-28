Почти шесть тысяч московских школьников посетили летом городской клуб Музея Победы

Гала-концерт в честь завершения сезона детского клуба «Лето Побед» прошел на главной сцене филиала Музея Победы. Об этом информирует пресс-служба учреждения.





По словам представителей Музея Победы, за три месяца летних каникул в клубе побывали около шести тысяч московских школьников. Дети встречались с сотрудниками Росгвардии, МЧС, ГИБДД, а также приняли участие почти в 500 мастер-классах.





Посетители летнего клуба учились петь, танцевать, рисовать и заниматься 3D-моделированием. Актеры Александр Олешко и Елизавета Арзамасова, певец Владимир Левкин и певица Виктория Дайнеко приходили в гости к детям.





«Лето заканчивается, но двери Музея Победы всегда открыты для вас, мы будем ждать вас с родителями, бабушками и дедушками в Музее Победы — каждый день! До встречи!» — сказала помощник директора Юлия Зейналова.





Руководитель проекта Мария Гуменюк уже пригласила всех на осеннюю смену. Она начнется 30 октября, а 23 декабря стартует проект «Елка Победы».





Церемонию закрытия посетил один из победителей «Главных детских песен» — коллектив «Нужные люди» и исполнил полюбившиеся зрителям композиции. В конце праздника участники клуба и их друзья-вожатые угостились огромным пирогом.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»