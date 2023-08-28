Ушел из жизни музыкальный критик и композитор Петр Поспелов

28.08.2023
Бывший музыкальный обозреватель «Коммерсанта», «Известий» и «Русского телеграфа», композитор Петр Поспелов скончался на 61-м году жизни.
Об этом информирует ТАСС
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Сын композитора подтвердил агентству смерть отца. По его словам, Петр Поспелов ушел из жизни приблизительно в 16:00.
Композитор в 2023 году получил «Золотую маску». Поводом для награждения стала его музыка к балету «Катарина, или Дочь разбойника».
Петр Поспелов был также продюсером произведения «Страсти по Матфею 2000». Именно он стоял у истоков направления «параллельное кино».
Творец не только писал музыку, но и работал обозревателем в «Коммерсанте». Поспелов успел получить опыт в редакции «Ведомостей», а также в других изданиях.
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