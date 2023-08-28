Рок-музыканты из Одессы добились разрешения петь на русском языке

Украинские артисты на фестивале памяти музыканта Игоря Ганькевича отказались исполнять композицию «Прогулка по Одессе» на родном языке. Об этом рассказали авторы «Московского комсомольца».





Организаторы фестиваля в память об одесском музыканте потребовали от молодых рок-исполнителей перевести песню на украинский язык. Однако артисты отказались это делать. Композицию уже перевели, но музыканты не захотели исполнять такую версию.





Один из организаторов выяснил, что Ганькевич умер в 1990 году. То, что музыкант не являлся гражданином России, помогло разрешить спор в пользу рокеров.





Стоит отметить, что русский язык на Украине пытались запретить еще после событий 2014-го. Верховная рада лишь несколько лет назад обязала политиков говорить только на государственном языке.









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