Звезды российской эстрады выступили на гала-шоу «Ночь города» в Перми

28.08.2023
Жители Перми в минувшие выходные посетили концерт со звездами российской эстрады. На выступлении присутствовали несколько сотен артистов.
Гала-шоу состоялось на площади у местного драмтеатра. Именно там развернулась большая сцена с подиумом. Более 120 тысяч человек посетили мероприятие. Еще 900 тысяч посмотрели трансляцию концерта «ВКонтакте».
Замглавы правительства РФ и руководитель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко обратился к зрителям по видеосвязи. В обращении зампредседателя кабмина отметил, что у города великая история и такое же будущее.
«Я желаю вам всем здоровья и благополучия!» — добавил Чернышенко.
На эспланаде прозвучали известные композиции, а участники шоу сами анонсировали следующих за ними артистов. Завершилось мероприятие выступлением группы «Ленинград» с Сергеем Шнуровым, который также поздравил пермяков с юбилеем.
Фото: Pixabay