Союз театральных деятелей России намерен создать свою «Золотую маску»

28.08.2023
Союз театральных деятелей (СТД) РФ решил покинуть АНО «Премия и фестиваль
«Золотая маска» и создать собственную исполнительную дирекцию «Золотой маски», пригласив на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина. Об этом говорится в сообщении на сайте объединения.
Согласно опубликованной информации, председатель СТД РФ Александр Калягин провел совещание по вопросу изменений в организации и проведении премии и фестиваля. В ближайшие дни также пройдет очередное заседание сформированной секретариатом СТД РФ рабочей группы по подготовке предложений в обновленное положение о премии и фестивале «Золотая маска». Ожидается, что документ утвердят на заседании секретариата, запланированном на 30 октября.
Ранее Александр Калягин сообщал, что конкурсная программа российской национальной театральной премии «Золотая маска» слишком увеличена и претерпит изменения. На прошлой церемонии вручения премии награды получили около 40 театральных деятелей и проектов, были названы лауреаты в 35 номинациях и обладатели четырех специальных премий.
«Золотая маска» учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Программу также дополняют внеконкурсные проекты.
Фото: Pixabay