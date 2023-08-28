Концерт «Зверей» в Петербурге отменили за четыре дня до назначенной даты

Выступление группы «Звери» 1 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге отменено. Об этом сообщили в официальном сообществе группы «ВКонтакте».
Поклонники «Зверей» не увидят любимых исполнителей в этом году на День знаний. Однако выступление все же состоится, но позднее. На этом же стадионе коллектив исполнит свои песни 15 декабря.
«Вынуждены сообщить о переносе концерта группы "Звери"», — говорится в обращении сообщества к подписчикам.
Стоит отметить, что приобретенные билеты будут действительны. Об этом также информировали в официальной группе «Зверей» в соцсети.
Ранее политики и представители общественности отреагировали
на выступление Романа Билыка в Донбассе. Патриоты высоко оценили этот шаг и положительно высказались о творчестве солиста группы.
Фото: Pixabay