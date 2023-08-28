Концерт «Зверей» в Петербурге отменили за четыре дня до назначенной даты

Концерт «Зверей» в Петербурге отменили за четыре дня до назначенной даты

28.08.2023

Выступление группы «Звери» 1 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге отменено. Об этом сообщили в официальном сообществе группы «ВКонтакте».

Поклонники «Зверей» не увидят любимых исполнителей в этом году на День знаний. Однако выступление все же состоится, но позднее. На этом же стадионе коллектив исполнит свои песни 15 декабря.

«Вынуждены сообщить о переносе концерта группы "Звери"», — говорится в обращении сообщества к подписчикам.

Стоит отметить, что приобретенные билеты будут действительны. Об этом также информировали в официальной группе «Зверей» в соцсети.

Ранее политики и представители общественности отреагировали на выступление Романа Билыка в Донбассе. Патриоты высоко оценили этот шаг и положительно высказались о творчестве солиста группы.


Фото: Pixabay