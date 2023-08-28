«Ленком Марка Захарова» перенес гастроли в Израиле после угроз в адрес театра

Гастроли Московского театра «Ленком Марка Захарова» в Израиле были отменены из-за неприятной ситуации. Об этом информирует ТАСС.





Директор московского «Ленкома» заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер заявил журналистам, что они обратились к руководству театра «Габима» с просьбой перенести приезд на более безопасное время. По его словам, выступления в Тель-Авиве были запланированы на конец октября и начало ноября.





В поездку намеревались отправиться около 100 человек. Однако руководство театра приняло решение отменить поездку из-за негативных сообщений в интернете и угроз артистам. Варшавер выразил сожаление по этому поводу, учитывая, что билеты на представления уже были распроданы за несколько дней.





Варшавер добавил, что ставит вопрос перед руководством израильского театра о переносе приезда. «Ленком» подразумевает время, когда что-то изменится в лучшую сторону и можно будет приехать без всякой опаски для коллектива.









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