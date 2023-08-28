Более 54 тыс. человек сходили на «Ночь кино» в Москве

В Москве прошла ежегодная общегородская акция «Ночь кино», которую посетили более 54 тысяч зрителей. Об этом говорится на портале мэра Москвы.





В рамках акции были показаны зарубежные и российские фильмы, советская классика, фильмы, лидирующие в отечественном прокате, российские сериалы и подборки короткометражного кино. Всего состоялось 497 мероприятий на более чем 120 площадках, включая кинотеатры, культурные центры, библиотеки, парки, театры и музеи. Одним из главных событий стал киноконцерт «Необыкновенное чудо» в кинотеатре «Художественный», посвященный 90-летию со дня рождения Марка Захарова — выдающегося российского режиссера театра и кино.





Также в рамках акции был показан документальный фильм «Великая Отечественная в хронике ТАСС» в кинотеатре «Москино Спутник». Фильм рассказывает о том, какие кадры войны были сделаны корреспондентами информационного агентства. Зрители узнали, почему некоторые фотографии не публиковались в СССР, а также о журналистах и их работе в блокадном Ленинграде.





Министерство культуры России и Фонд кино представили на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года, включая «Вызов» Клима Шипенко, «Праведника» Сергея Урсуляка и «Чебурашку» Дмитрия Дьяченко.









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