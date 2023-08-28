Ольга Любимова подтвердила, что более 40 тыс. заявлений поступило в творческие вузы России

Университеты культуры подводят итоги приема абитуриентов на будущий учебный год. Подробнее министр культуры Ольга Любимова рассказала в интервью «Интерфаксу».

Около 40 тысяч заявлений подано в вузы, подведомственные Министерству культуры России, и более шести тысяч абитуриентов были зачислены на бюджетные места.

Ольга Любимова отметила, что эти цифры сравнимы с прошлым годом, но окончательный контингент поступивших будет определен позже, так как еще предстоит зачисление на программы магистратуры, ассистентуры-стажировки и платное обучение.

Также в этом году более 100 человек зачислены в творческие вузы благодаря специальным квотам для участников специальной военной операции и их детей.

Самыми популярными среди абитуриентов оказались старейшие московские театральные школы: ГИТИС, Щукинский и Щепкинский институты. Конкурс на поступление в эти учебные заведения составил от 150 до 250 человек на одно место.

Кроме актерского искусства, значительный конкурс был также на направлениях подготовки «Социально-культурная деятельность», «Народная художественная культура», «Библиотечно-информационная деятельность» и «Дизайн».

Интерес к российскому творческому образованию проявляют и иностранные абитуриенты. В этом году документы в отечественные творческие вузы подали 350 иностранцев из 32 стран, что превышает прошлогодние показатели. Это свидетельствует о стабильно высоком интересе иностранных студентов к российскому классическому творческому образованию.





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